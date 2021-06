In merito al flash mob appena avvenuto a Colleferro, queste le parole di di Ina Camilli, rappresentante del Comitato residenti Colleferro: “La richiesta del Campidoglio di utilizzare la discarica di Colle Fagiolara non poteva stare sul tavolo del Ministero e del Prefetto se il Sindaco Pierluigi Sanna avesse preteso un anno fa la chiusura vera del sito da parte della Regione Lazio“.

“È evidente, come ha detto lo stesso Sindaco, che senza un provvedimento definitivo di chiusura, ma con un lucchetto ‘qualcuno’ avrebbe chiesto di riaprirla.



Ricordo che ci siamo opposti, anche con ricorsi al Tar del Lazio, contro la sopraelevazione ne di 7 metri della discarica, contro lo spostamento dei tralicci dentro il sito, contro la sua riapertura nel 2018 e contro la mancanza di trasparenza delle fideiussioni. Non ci siamo limitati a protestare. Ci siamo difesi e abbiamo chiesto giustizia.

Per noi la battaglia non si è mai fermata e andremo avanti fino a quando Regione e Comune di Colleferro non pubblicano la determinazione di chiusura definitiva, escludendo l’arrivo della Fos da Roma o da altri Comuni” – conclude.