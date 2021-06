Brutto incidente sulla Carpinetana stamattina. Precisamente, il sinistro è avvenuto a Montelanico, in direzione di Colleferro. L’impatto c’è stato tra due auto ed è stato molto brutto. Una delle due è stata “spinta” in parte fuori strada.

Carpinetana, incidente a Montelanico oggi

Questa mattina, intorno alle 8, c’è stato un incidente sulla strada Carpinetana sud a circa 500 metri dall’uscita di Montelanico in direzione Colleferro. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Colleferro e di Montelanico, il personale sanitario del 118 e i carabinieri della locale stazione di Montelanico.

Al momento non sono chiare le dinamiche dell’incidente e dopo un primo momento in cui non si avevano notizie sulle condizioni sullo stato di salute delle persone coinvolte, adesso nuovi aggiornamenti ci riferiscono che stanno bene: non sono gravi le condizioni dei feriti.

Carpinetana chiusa

Disagi anche per il traffico, poiché al momento la strada Carpinetana è chiusa al traffico, in tutti e due i sensi di marcia, per consentire i rilievi necessari a comprendere la dinamica dell’incidente da parte delle forze dell’Ordine. Potrebbero seguire ulteriori novità.