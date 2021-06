Ancora un incidente grave nella giornata di oggi e sempre alle porte di Roma, e come se non bastasse alla stessa ora e più o meno a distanza di pochi chilometri. Alle ore 15:04 circa c’è stato infatti un impatto sul GRA, altezza Romanina, che ha visto coinvolti tre mezzi, per un tragico totale di 4 feriti. Uno di questi è stato elitrasportato in ospedale.

GRA, incidente Romanina: 4 feriti

Per soccorrerli, oltre le varie forze dell’Ordine e il 118, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Infatti, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato 3 Squadre (10A, 6A, CF/10) per l’incidente stradale del Grande Raccordo Anulare, avvenuto al Km 31.300 in corsia interna, direzione Romanina. Quest’ultimo ha coinvolto due autovetture e un’autofurgone adibito a trasporto di frutta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso l’estrazione di due feriti dal furgone adagiato su un fianco e altre due persone nelle rispettive autovetture.

Una di queste è stata trasportata dall’elicottero Ares 118 al Policlinico Gemelli, le altre al San Giovanni. Sul posto anche la Polizia stradale per quanto di loro competenza. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di ulteriori novità sull’accaduto e sulle condizioni delle persone ferite. Uno di questi sembra più grave rispetto agli altri.