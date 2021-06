Le idee presentate dai tecnici gia incaricati dalla nostra Amministrazione Dott. Andrea Campagna e Dott. Ottavio Cialone Dott. Matteo D’amici e di seguito le prime proposte presentate dai tecnici Dott. Federico Marziali Dott. IRoberto Felici , Dott.ssa Bianca Coggi, Dott. Riccardo Follatello, Dott.ssa Antonella Caramanica Dott. Maurizio Zanelli intervenuti sono risultate subito molti interessanti i temi affrontati hanno riguardato la mobilita all’interno della città con la prossima realizzazione della pista ciclabile,la città a misura di bambino che prospetta la possIbilità di ampie aree pedonali per consentire alle famiglie ed ai bambini di riappropriarsi di ampie aree cittadine oggi in balia della autovetture, una forte iniezione di verde pubblico per dare respiro e colore alla città, i possibli interventi dIversificati per quartiere dove alla tipologia dei vari luoghi si andranno ad operare interventi mirati,per finire agli interventi infrastrutturali sulle vie cittadine in particolare su via consolare Latina che necessità di completa ristrutturazione che consenta ai molti esercizi presenti sulla via di avere la propria passeggiata che favorisca i servizi e la sussistenza dei tanti operatori presenti .