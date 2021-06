L’Associazione Commercianti Colleferro sta organizzando un incontro presso l’aula consiliare del Comune a cui sono invitati professionisti quali architetti, ingegneri, urbanisti e tecnici di settore colleferrini o che operano in città. Causa Covid, la partecipazione è estesa a poche persone. Lo scopo è quello di aprire un tavolo operativo per mettere in campo le migliori idee sulle seguenti tematiche:

VIABILITA’, INFRASTRUTTURE.

“La nostra città e il commercio locale hanno necessità delle vostre migliori idee come cittadini e come professionisti. Lavoriamo tutti insieme per la ripartenza sociale ed economica di Colleferro.

Al fine di operare nel pieno rispetto della normativa covid ed in considerazione dei pochi posti disponibili vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione contattando il seguente recapito . CELL 3481262641” dichiarano dall’associazione. L’appuntamento è dunque per mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 18..