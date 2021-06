Via Aurelia. Salvata una famigliola di Germani Reali che vagava per strada (VIDEO)

Una famiglia di germani reali, la mamma con i propri piccoli , è stata salvata da una pattuglia della Polizia Locale Roma Capitale, XIII Gruppo Aurelio.

Gli agenti, in transito su via Aurelia, hanno notato un rallentamento in prossimità di via di Acquafredda con un autocarro fermo al centro della strada: scesi subito dal veicolo di servizio e raggiunto il furgone, gli operanti hanno scorto la famigliola di anatre che vagava spaventata lungo la strada.

I caschi bianchi si sono adoperati immediatamente per metterli al riparo da possibili investimenti e, con l’ausilio di alcuni cittadini, hanno provveduto a prelevare con cura i sette esemplari per il successivo trasporto in luogo idoneo alla loro salvaguardia, individuato dalla Lipu nella Riserva Naturale della Tenuta dell’Acquafredda.

Qui, la pattuglia ha provveduto alla rimessa in libertà della famiglia, appartenente alla specie di Germani Reali, che ha potuto così ritrovare il proprio habitat naturale.