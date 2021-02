Roma, sanzionato dalla Polizia di Stato titolare di un bar in via Aurelia

Gli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio, diretto da Alessandro Gullo, a seguito di un controllo, il 13 febbraio scorso alle 22:30, hanno sanzionato il titolare di un bar situato in via Aurelia ai sensi del D.P.C.M. del 14 gennaio con conseguente chiusura dell’esercizio per 5 giorni.

All’interno del bar sono state controllate 12 persone extracomunitarie, tutte sanzionate ai sensi del D.P.C.M.