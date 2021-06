Treno Cassino, problemi tra Colle Mattia e Zagarolo: ritardi fino a 45 minuti

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 giugno 2021, si registrano dei rallentamenti sulla linea FL6 Roma-Napoli, tra Colle Mattia e Zagarolo.

Ritardi tra 45 minuti per problemi sulla tratta di Cassino

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sulla viabilità ferroviaria “Astral infomobilità”. Sulla linea FL6 Roma-Napoli via Cassino, si registra un rallentamento a causa di alcuni problemi tra Colle Mattia e Zagarolo.

I ritardi, secondo quanto appreso, arrivano fino a 45 minuti.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Ecco il tweet:

#FL6 #RomaNapoli via #Cassino traffico rallentato tra #ColleMattia e #Zagarolo ritardi 45 minuti per i treni in viaggio