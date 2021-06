Domani, 10 giugno, davanti alla Corte d’Assise di Frosinone si terrà la prima udienza del processo sulla morte del nostro concittadino Willy Monteiro Duarte, vittima di un pestaggio avvenuto nel settembre scorso a Colleferro, e per la quale sono imputati per omicidio volontario aggravato dai futili motivi i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Willy Monteiro Duarte: domani si apre il processo

Nel procedimento chiederanno di costituirsi parte civile i Comuni di Paliano, Colleferro e Artena.

«Domani sarò presente alla prima udienza del processo per la scomparsa del nostro amato Willy. Sarò presente come rappresentante della nostra comunità in quanto, come annunciato sin dal primo momento, la nostra amministrazione ha fatto richiesta di costituzione di parte civile. Saremo ben rappresentati dall’avvocato Vincenzo Pastorino. Sono convinto che la nostra richiesta verrà accolta. Giustizia sia fatta.»

Questa la dichiarazione del sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.