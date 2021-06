Pioggia fortissima e problemi alla viabilità a Valmontone, IV Km e Lariano

Giornata di forti piogge quella di oggi, mercoledì 9 giugno 2021. Le zone maggiormente interessate sono quelle di Valmontone, Lariano e Artena.

Bomba d’acqua e strade allagate: ecco cosa sta succedendo a Lariano, Vamontone e IV KM (Artena)

Sembra che il temporale non voglia smettere. Dopo i bruschi rallentamenti avvenuti sull’autostrada A1 tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, anche molte zone del territorio registrano diversi allagamenti. Tra questi spicca il ponte di ferro della via Casilina, dove la forte pioggia non riesce a far defluire bene l’acqua creando un maxi allagamento.

Problemi anche in località IV Km dove alcuni residenti ci hanno segnalato come in alcuni tratti, specialmente nella zona di via San Tommaso d’Aquino, si debba necessariamente procedere a passo lento. Torrenti d’acqua anche al centro storico di Artena. Un utente, su un noto gruppo facebook, ha pubblicato un lungo torrente d’acqua che si è venuto a creare proprio a causa delle forti piogge.

Lariano, stessa storia. Problemi su via Ariana dove si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.