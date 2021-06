Eventuali disagi con l’acqua sono previsti per martedì 15 giugno 2021 in alcune zone di Colleferro: ecco tutte le info.

Le info

“Il Sindaco informa la cittadinanza che Acea Ato 2 ha comunicato la necessità di interrompere il flusso idrico nella giornata di martedì 15 giugno per consentire improrogabili lavori di manutenzione sulla rete idrica.

Pertanto dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di martedì 15 giugno, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanza d’acqua nelle seguenti vie:

ORIANA FALLACI;

GIUSEPPE VERDI;

CRISTOFORO COLOMBO;

PONTINIA;

LEONARDO DA VINCI;

MAGELLANO;

DONATELLO;

MICHELANGELO;

CIMABUE;

BRUNELLESCHI;

FABRIZIO QUATTROCCHI;

TIZIANO;

GIOTTO;

TIEPOLO;

SANZIO;

E ZONE LIMITROFE ALLE VIE ELENCATE.

Per tutta la durata dei lavori sarà prediposto lo stazionamento di 2 autobotti presso via O.Fallaci, angolo Via dell’Industria, e in via Giotto.

Ci scusiamo per il disagio”, è quanto comunicato dal Comune di Colleferro.

Foto di repertorio