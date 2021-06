I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 39enne ed un 21enne, entrambi originari della Romania, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

In particolare, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati nel centro abitato di Torvajanica, i militari della locale Stazione, mentre effettuavano controlli alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad un veicolo con a bordo due giovani.

Alla vista dei Carabinieri, uno dei due ha tentato di nascondere una busta sotto l’autovettura, cosa che non è sfuggita ai militari, i quali, dopo aver recuperato l’involucro, hanno verificato come all’interno vi fossero contenuti ben 103 grammi di cocaina. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto materiale per il confezionamento e 1.340 euro in contanti, verosimile provento dello spaccio di stupefacenti.

Per i due stranieri sono subito scattate le manette e sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della Stazione, in attesa di comparire dinanzi al Tribunale di Velletri per la celebrazione del rito direttissimo.