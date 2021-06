Marino, è morto sul lavoro l’imprenditore Roberto Grossi

Gabriella De Felice a nome dell’intera coalizione Marino 2030 esprime il proprio cordoglio più profondo per la improvvisa scomparsa di Roberto Grossi, imprenditore, coordinatore comunale a Marino della lista Cambiamo con Toti.

Dolore per la scomparsa di Roberto Grossi

“Dolore e sconcerto ci colpiscono ancora una volta da vicino. Un tragico incidente sul lavoro, oggi a Pomezia, ci ha portato via un amico sincero, gettando noi tutti in uno sconforto profondo. Resterà sempre vivo il ricordo della sua risata fragorosa, del suo carattere gioviale e pieno di vita che in passato lo ha reso capace di superare prove impegnative per la salute, dalle quali si era ripreso con formidabile piglio e grande forza di volontà”.

“Come amici, come comunità di Marino e della sua Frattocchie – prosegue De Felice – faremo tutto il possibile per restare accanto alla moglie, ai figli, alla piccolissima nipotina”.

“Siamo distrutti, scioccati e privi di parole diverse dalla pena e dalla compassione per i famigliari di Roberto, grande lavoratore, caduto nell’esercizio delle sue mansioni a pochi giorni dal suo 49esimo compleanno.

Alla moglie e ai figli le più sentite condoglianze. Al caro Robertino, come ci piaceva chiamarlo, giunga la nostra corale preghiera” conclude la nota.