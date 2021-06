È notizia di queste ore della morte di Guglielmo Epifani, ex segretario generale della Cgil e segretario del PD. Aveva 71 anni.

Addio a Guglielmo Epifani

Guglielmo Epifani è stato Segretario generale della CGIL dal 2002 al 2010 e dall’11 maggio 2013 al 15 dicembre 2013 segretario del Partito Democratico.

Tuttavia nel 2017 ha abbandonato quello stesso partito di cui era stato segretario a causa dei disaccordi interni per la linea attuata dal suo successore, Matteo Renzi. Laureato in Filosofia, è stato famoso per essere il leader del sindacato Cgil.