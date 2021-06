Sono le 7 di mattina quando la Sala Operativa della Questura invia gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Spinaceto, diretto da Silvia Agostini, in zona Torrino per la segnalazione di una ragazza in escandescenza all’interno di un’abitazione.

I fatti

Immediatamente intervenuti sul posto i poliziotti hanno contattato la richiedente, affidataria della nipote, come da provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, la quale ha riferito che la figlia si era presentata in casa pretendendo di vedere la bambina a tutti i costi.

Acquisite le informazioni necessarie e dopo essersi resi conto dello stato di disordine in cui si trovava l’abitazione e della presenza di numerosi frammenti di vetro di una vetrata della porta soggiorno, gli agenti hanno cercato di instaurare un dialogo con la donna, ancora presente in casa. Dialogo difficoltoso perché sin da subito questa ha manifestato intenti aggressivi nei confronti dell’anziana madre, rendendosi anche poco collaborativa con gli agenti, fino ad arrivare a proferire, tra scatti d’ira e calci contro i poliziotti, testuali parole: “Se non mi portate via ritorno e spacco di nuovo tutta casa, faccio un macello, e spacco la testa a mio padre e a mia madre…..”.

Una volta assicurata a bordo della volante, è stata portata negli uffici del commissariato dove, A.V. 38enne romana, con precedenti di polizia, è stata arrestata per minacce, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. La stessa è stata inoltre deferita in stato di libertà per inottemperanza al divieto di avvicinamento al nucleo familiare.

Al termine della redazione degli atti, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stata accompagnata presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.