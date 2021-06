Roma. Al via iter pedonalizzazione da via dei Fori imperiali a Termini

La Giunta capitolina ha approvato una memoria per consentire la pedonalizzazione di via dei Fori imperiali in via sperimentale per un fine settimana al mese.

I dettagli

Obiettivo è partire con il nuovo assetto nel mese di luglio 2021. L’iniziativa potrà essere effettuata anche in coincidenza di altri appuntamenti come #ViaLibera. Successivamente la sperimentazione andrà a comprendere anche un nuovo itinerario pedonale dai Fori al nodo centrale della stazione Termini.

“Sperimentiamo questa pedonalizzazione almeno per un fine settimana al mese, sostanzialmente andando a estendere anche al sabato le manifestazioni come #ViaLibera, aumentando così gli spazi dedicati a pedoni e ciclisti, all’insegna della mobilità attiva e sostenibile”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Nostro obiettivo è arrivare gradualmente ad un nuovo assetto per via dei Fori imperiali, sperimentando anche le alternative di viabilità e di tpl con cui la città dovrà essere pronta per l’avvio dei cantieri dei tram e della metro C su Piazza Venezia. È in linea con quanto previsto dal Pums, in cui è rappresentata la nostra visione a prevalente uso pedonale e ciclabile delle aree con maggiore valore storico archeologico e architettonico, a partire dall’area centrale dei Fori“, aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

Con la memoria, si dà inoltre indirizzo per l’istituzione di una Consulta a sostegno delle varie trasformazioni urbane che potranno essere correlate alle opere di mobilità sia per le pedonalizzazioni dei Fori e l’itinerario fino alla stazione Termini, sia rispetto alle due infrastrutture tram Vittorio-Fori e Termini-Vaticano-Aurelio, che al prolungamento della metro C nell’ambito Venezia-Corso Vittorio, da inquadrare in un unico e complessivo intervento di rigenerazione urbana

