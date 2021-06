Incidente a Lariano: automobile “entra” in un bar del centro

Nella mattinata di oggi, sabato 5 giugno 2021, è avvenuto un incidente a Lariano, precisamente in via Napoli.

A quanto si apprende un’auto, per cause ancora da accertare, sarebbe “entrata” in un bar, andando ad urtare i tavoli e le sedie posti all’esterno del locale e la porta d’ingresso.

Il condizionale è d’obbligo in quanto le dinamiche dell’accaduto sono al vaglio delle Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e, fortunatamente, non ci sarebbero feriti in seguito all’incidente.

Foto di repertorio