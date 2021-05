16 imprenditori locali costituiscono l’Associazione Commercianti Colleferro.…

IL 10.5.2021 si è costituita a Colleferro l’Associazione Commercianti Colleferro.

L’iniziativa

L’iniziativa promossa da 16 imprenditori locali operanti nei diversi settori merceologici presenti nei vari quartieri della città, ha come scopo primario quello di rivitalizzare il tessuto commerciale e sociale della città dove ormai i cartelli affittasi dei negozi chiusi si stanno trasformando in vendesi a testimoniare la totale sfiducia degli imprenditori economici interessati al settore .-Abbiamo sentito la necessita, sia come imprenditori, ma soprattutto come cittadini di impegnarci in prima persona per lanciare ai nostri concittadini e all’attuale amministrazione comunale il nostro grido di allarme ,le attività stanno morendo tutte e con le chiusura verrà presto meno quel tassello imprescindibile che lega il commercio di vicinato alla socialità, alla sicurezza, al lavoro, all’economia locale.

Il tempo che abbiamo per agire con forza è veramente poco e serve la collaborazione di tutti .Tantissimi imprenditori locali hanno già aderito con convinzione all’associazione e tanti altri stanno aderendo in questi giorni ,la cittadinanza raggiunta sia personalmente attraverso i nostri soci fondatori ma anche attraverso i social sta rispondendo in modo positivo e con grande entusiasmo .Giovedì 13 maggio, nel pomeriggio, il Sindaco e l’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Marco Gabrielli ci hanno ricevuto in Aula Consiliare, All’incontro erano, inoltre, presenti il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Girolami, il Consigliere di minoranza Rocco Sofi e la Presidente della rete Colleferro Commerciale Itala Maffucci.

In quel contesto abbiamo esposto le nostre problematiche ed i nostri intenti tutti chiaramente riportati nel nostro statuto Ricevendo immediatamente il pieno supporto dell’Amministrazione Comunale con la quale speriamo di inaugurare subito un una lunga e proficua stagione di interventi in favore della nostra categoria e di tutta la città di Colleferro Diverse associazioni locali, vari comitati di quartiere, e altre realtà operanti da anni nella nostra città ci hanno già contattato chiedendo di affiancare la loro opera quotidiana importantissima per la città a quanto anche noi vorremmo dare, sicuramente procederemo tutti insieme verso l’unico obiettivo che è quello della passione che tutti abbiamo per Colleferro.

Un sentito ringraziamento a tutti Voi. ASSOCAZIONE COMMERCIANTI COLLEFERRO IL PRESIDENTE CAPUANO Giuseppe Antonio