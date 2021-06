Roma, autubus Atac prende fuoco: panico tra i passeggeri

Paura a Roma, in via Azuni, vicino il palazzo della Marina. Un autobus dell’Atac ha preso fuoco.

Autobus Atac in fiamme: ecco cosa è successo. La vettura viaggiava sulla linea 2 ed era in servizio da 17 anni

Per ragioni da accertare, mentre viaggiava all’altezza di via Azuni si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sostitutivo della linea 2. L’autista ha provato a spegnere le fiamme e poi ha allertato i vigili del fuoco. Non ci sono stati problemi per le persone.

La vettura era in servizio da 17 anni.