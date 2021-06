Roma, “Puoi mettere la mascherina?”: autista Atac viene aggredito

Aggressione su un mezzo Atac dopo che un autista, dopo aver chiesto ad un passeggero di indossare la mascherina, è stato aggredito.

Mentre era fermo alla fermata di via Galbani, un conducente della linea 350 è stato aggredito da un passeggero al quale l’autista aveva chiesto di indossare la mascherina.

All’invito dell’autista l’uomo gli ha sferrato un pugno in faccia e poi è scappato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. L’autista è stato accompagnato in ospedale per le cure.