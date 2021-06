Ceprano, guida in stato di ebbrezza: nei guai 50enne di Frosinone

A Ceprano, i militari della locale Stazione nel corso di servizio per il controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza”, un 50enne di Frosinone.

Il controllo

Lo stesso, controllato alla guida di autovettura, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico che evidenziava un tasso alcolico pari a 1,05 g/l.

Espletate le formalità di rito al predetto veniva altresì ritirata la patente di guida.