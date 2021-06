Europei 2021, dove vedere le partite dell’Italia? Ecco il calendario completo

L’Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo. Ci siamo, gli Europei 2021, dopo lo stop forzato del coronavirus, sono pronti a cominciare. Andiamo a scoprire il calendario.

Europei 2021, ecco dove è possibile vedere le partite dell’Italia

Diciamo subito che le emittenti che hanno i diritti per poter trasmettere le partite degli Europei 2021 sono due: Sky e la Rai. L’emittente di Murdoch ha acquistati tutte e 51 le partite del torneo mentre la Rai avrà la possibilità di trasmetterne 27, tra cui quelle dell’Italia di Roberto Mancini.

La prima sfida si giocherà allo stadio Olimpico di Roma e vedrà l’Italia contro la Turchia allenata da Şenol Güneş. Oltre che sulla Rai, in contemporanea, la partita sarà possibile vederla anche su Sky e sulle applicazioni Now Tv e Sky go, così come su RaiPlay (con possibilità di rivederla anche dopo). C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco il calendario completo degli azzurri

Venerdì 11 giugno

Ore 21 – Turchia-Italia: Rai 1 e Sky. Sabato 12 giugno

Ore 15 – Galles-Svizzera: Rai 1 e Sky

Ore 18 – Danimarca-Finlandia: Sky

Ore 21 – Belgio-Russia: Rai 1 Domenica 13 giugno

Ore 15 – Inghilterra-Croazia: Rai 1

Ore 18 – Austria-Macedonia: Sky

Ore 21 – Olanda-Ucraina: Rai 1