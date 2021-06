Alatri. Lavori in Via dei Vineri fino al 26 giugno: le info

Il portale di Astral Infomobilità informa che i lavori iniziati il 24 maggio 2021 ad Alatri in Via dei Vineri proseguiranno fino al 26 giugno 2021.

Alatri, lavori in Via dei Vineri

“Dalle ore 08:00 alle ore 17:00, dal giorno 24/05/2021 al giorno 26/06/2021 l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta in Via dei Vineri per lavori di restauro e risanamento conservativo”, è quanto comunicato da Astral Infomobilità.

Foto di repertorio