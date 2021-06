Ieri, ad Alatri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri ha tratto in arresto un 50enne del luogo (già gravato da vicende penali in materia di stupefacenti, e per reati contro la persona ed il patrimonio), in esecuzione del provvedimento “di espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare”, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Alatri, ai domiciliari un 50enne

Nello specifico, l’uomo dovrà scontare la pena detentiva in regime domiciliare di 8 mesi, essendo stato riconosciuto colpevole di un “furto in concorso” commesso a Veroli il 12 aprile 2011.

LEGGI ANCHE –

Ad espletate formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il suo domicilio ove sconterà la pena prevista.

Foto di repertorio