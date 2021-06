Ecco quanto è stato riportato dal portale di Acea.

Le info

“Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice asta Villa-Monte d’Oro, lunedì 7 giugno dalle ore 12:00 alle 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Ausonia: zona Selvacava

Comune di Esperia: intero territorio comunale

Comune di Pontecorvo: frazione Tordoni; frazione Sant’Oliva

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi”.

Foto di repertorio