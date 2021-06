“Da domani (oggi, ndr) tutti potranno prenotare il vaccino antiCovid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti”. Tramite questo tweet, il ministro della Salute, Roberto Speranza aveva annunciato ieri, 2 giugno 2021, l’apertura per tutte le fasce d’età alle prenotazioni dei vaccini anti-Covid.

Le vaccinazioni nel Lazio

In realtà, ogni Regione avrà le sue regole d’organizzazione e un proprio calendario sulle vaccinazioni.

Nella Regione Lazio, ancora non è stata rilasciata nessuna data ufficiale per l’abolizione delle fasce anagrafiche: permangono le convocazioni per età e la prossima fascia dovrebbe essere quella dei nati dopo il 1982.

Per gli over 12, la prenotazione dovrà essere effettuata dal pediatra.

La situazione Coronavirus nella Regione

Ieri, 2 giugno, su oltre 10mila tamponi nel lazio (-1029) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si sono registrati 211 nuovi casi positivi (+16), i decessi sono 4 (-6), i ricoverati sono 838 (-44). I guariti sono stati 1532, le terapie intensive sono 143 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,9%. I casi a Roma citta’ sono a quota 102.

Inoltre:

Per il primo giorno dell’open week over 18 Astrazeneca, i posti a disposizione sono stati tutti esauriti e saranno implementati per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla app ufirst. I ticket verranno staccati a partire da domani giovedi’ 3 giugno;

vaccini maturandi: grande partecipazione dei ragazzi. Oggi giornata finale;

incidenza a 35/100mila, RT a 0,65. Prosegue il trend positivo e questo comporterà nei tempi previsti la zona bianca.

Foto di repertorio