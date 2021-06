Concorso ASL Roma2: bando per 52 assistenti sociali

Come viene riportato dal noto sito di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, L’ASL Roma2 ha appena indetto un nuovo concorso per la selezione di 52 assistenti sociali. Le nuove risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. Ecco tutti i requisiti necessari e come presentare la domanda.

Concorso ASL Roma2 per 52 assistenti sociali: tutti i requisiti

In arrivo un nuovo concorso per 52 assistenti sociali. L’ASL Roma2 ha infatti pubblicato un bando per il reclutamento di nuove risorse a tempo pieno e indeterminato. La selezione avverrà per titoli ed esami, mentre per partecipare bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo di assistente sociale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato arrivo e passivo;

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

assolvimento degli obblighi di leva per i nati fino al 1985;

iscrizione al relativo Albo Professionale.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, invece, i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04,

Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM-87 ai sensi del DM 270/04,

Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990,

Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale,

Altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite procedura telematica direttamente sul sito dedicato. Il termine per la presentazione è il prossimo 27 giugno.