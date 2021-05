Come viene riportato da Circuito Lavoro, Amazon è alla ricerca di personale da inserire in organico in molte sedi d’Italia. Ecco tutte le informazioni.

Nuove assunzioni in Amazon: figure ricercate

Operation manager, ingegneri, magazzinieri, figure che dovranno operare nelle risorse umane e nelle gestione degli ordini dei clienti. E ancora team leader, ICQA lead, operations manager, manutentori elettrici e meccanici: tantissime sono insomma le posizioni aperte da valutare. Potrete consultare mansioni e requisiti di ogni posizione libera in Amazon visitando il sito ufficiale della multinazionale, nella speciale sezione dedicata alle offerte di lavoro. Inserite la sede in cui vorreste trovare occupazione, cliccate sulla posizione che vi interessa e accedete a tutte le informazioni disponibili.

Come fare per candidarsi

Nuove assunzioni in Amazon ma come candidarsi con successo per le varie posizioni? Il procedimento è semplice e dovrà avvenire esclusivamente dalla pagina ufficiale di Amazon, nella sezione dedicata alle opportunità di carriera. Selezionate la sede, individuate la posizione aperta che vi interessa e cliccateci sopra per avere accesso a maggiori informazioni e inviare il vostro curriculum. Amazon ricontatterà coloro i cui profili saranno più in linea con le figure richieste.