Paliano. Donato un nuovo mezzo alla Protezione Civile

Sabato 29 maggio, alla presenza del Sindaco Domenico Alfieri, del Consigliere con delega alla Protezione Civile Gianfranco Graziani e dell’Assessore Simone Marucci, è stato presentato e inaugurato un nuovo pick up in dotazione alla Protezione Civile di Paliano, ottenuto grazie ad un finanziamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, al contributo del Comune di Paliano e alla Donazione del Credito Cooperativo CRA di Paliano. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Paliano, il Coordinamento FEPIVOL, le associazioni di volontariato Protezione Civile Scalambra, G.C. Piglio, G.C. Alatri, AVIS Paliano, CRI Paliano, ANPPE Paliano.

Le dichiarazioni

«Tutti conosciamo il valore e l’impegno dei volontari della Protezione Civile – ha dichiarato il Sindaco Alfieri – un gruppo che si spende sempre per sostenere la popolazione del nostro territorio. Questi ragazzi partecipano costantemente e attivamente a tutte le attività del nostro Comune, cooperando sempre nelle emergenze, anche al di fuori del nostro territorio. Siamo dunque lieti di aver contribuito all’acquisto di questo mezzo sempre più adeguato alle necessità operative del gruppo. Ringrazio dunque il Presidente Roberto Giannetti per l’impegno continuo e fondamentale dell’Associazione nella nostra città e il Consigliere Delegato alla Protezione Civile Gianfranco Graziani per aver seguito il tutto».

«Questo mezzo metterà in condizione la Protezione Civile, quotidianamente impegnata a favore della comunità, di poter essere ancora più presente ed efficiente. Il volontariato rappresenta un settore importantissimo che va sostenuto ed aiutato. La nostra più completa riconoscenza a tutti i volontari che rispondono sempre di fronte ad ogni emergenza con puntuali e preziosi interventi che vengono sempre svolti con preparazione e serietà». Questo il ringraziamento del Consigliere Graziani.

«I Volontari della Protezione Civile Paliano OdV ringraziano il Dipartimento, l’Amministrazione Comunale di Paliano e il Credito Cooperativo CRA di Paliano che hanno permesso la realizzazione di questo progetto. Il nuovo pick up aumenterà notevolmente le capacità operative dei volontari e permetterà di operare in sicurezza durante gli interventi e le emergenze».