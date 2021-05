Ferentino, Morolo, Paliano. Diverse persone nei guai durante i controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno intensificato i controlli, attuando un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere e sul rispetto della normativa anti Covid-19. L’attività, svolta nel territorio dei comuni di Anagni, Ferentino, Morolo e Paliano, nel corso della quale sono state controllate 116 persone e 73 automezzi, ha consentito di conseguire i sottonotati risultati:

a Ferentino:

sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone, quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale:

· un 19enne, che sottoposto a perquisizione veicolare e personale, veniva trovato in possesso di mezzo grammo di hashish;

· un 28enne, che sottoposto a perquisizione veicolare e personale, veniva trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina;

sono state sanzionate amministrativamente, sempre per inosservanza alle norme sull’emergenza epidemiologica, 6 persone del posto, di età compresa tra i 25 ed i 28 anni, anch’essi controllati all’esterno delle proprie abitazioni oltre l’orario consentito senza giustificazione;

A Paliano:

– è stato deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 28enne, già censito per reati in materia di sostanze stupefacenti, violazioni amministrative al Covid – 19 ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, il quale sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di una mazza da cricket della lunghezza di 50 cm nascosta nell’auto, che veniva sottoposta a sequestro;

A Morolo :

– si è provveduto a proporre per la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Morolo, rispettivamente:

un 53enne , già censito per reati contro il patrimonio e norme del C.D.S., il quale sottoposto a controllo nei pressi di abitazioni isolate non era in grado di giustificare la sua presenza;

una 43enne, già censita perché dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, la quale è stata controllata mentre si aggirava nei pressi di obiettivi sensibili, senza valida motivazione.

