Lazio, weekend “infuocato”: temperature fino a 30 gradi!

Previsto un week-end di “fuoco” nel Lazio. Le temperature infatti toccheranno addirittura i 30 gradi. Un piccolo esempio di estate c’era già stato qualche giorno fa, con i gradi che sono saliti parecchio. Il tutto, nonostante un maggio abbastanza sotto le aspettative, con temperature leggermente più basse del solito. Un vero e proprio anticipo duraturo di estate non c’è mai stato, anche per via di una instabilità persistente. Stavolta ci sarà? Scopriamolo

Fine settimana di temperature alte nel Lazio: quando si toccheranno i trenta gradi e dove

Stando alle proiezioni, già da questo giovedì 3 giugno 2021 le temperature dovrebbero salire e attestarsi sui 20 gradi di massima. Il giorno successivo, la temperatura dovrebbe salire di un ulteriore grado, arrivando a 29°. Il clou sarà sabato: il 5 giugno si prevedono infatti 30 gradi! In leggera discesa i giorni successivi, in cui sembra tornare anche un po’ di instabilità dovuta al maltempo.

Le minime dovrebbero comunque rimanere sopra i 15-16 gradi. Le suddette temperature valgono per la zona di Roma e della città Metropolitana. Nel nord della Regione temperature alte, ma anche per la zona del Sud. Infatti, in provincia di Frosinone la situazione sarà più o meno la stessa, con una differenza di un paio di gradi circa. Ma sarà un vero week-end estivo in anticipo? La risposta non è così scontata ed è dovuta purtroppo alla probabilità di maltempo. Per ora le proiezioni sembrano far iniziare a mostrare i primi segni di cambiamento già da sabato, nonostante il caldo, per poi continuare e peggiorare da domenica. Ovviamente, seguiremo nel dettaglio le evoluzioni delle proiezioni.

Ciò che è certo è che se non avete già provveduto al cambio stagione, questa è l’occasione buona per farlo. Dunque, quello che ci aspetta sarà uno dei week-end di questa primavera più caldi che abbiamo avuto, si spera sarà anche gradevole. Seguiteci per saperlo!