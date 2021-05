Le temperature di questa primavera sono state molto altalenanti, così come il meteo. Infatti, si è passati da giorni caldissimi, in cui le spiagge sul litorale si sono riempite (Covid permettendo) ad altri in cui le maniche corte hanno lasciato spazio a giacconi invernali. A circa un mese dall’arrivo ufficiale dell’estate 2021, molti si chiedono: “Ma quando arriva il caldo?” La risposta è “semplice”: “Presto!”. Non solo un rialzo delle minime, ma anche delle massime, che arriveranno a sfiorare se non toccare i 30 gradi. Un anticipo di estate vero e proprio, insomma.

Meteo Lazio, caldo in arrivo: ecco quando si rischia di arrivare a 30 gradi!

Nella speranza che clima e previsioni si stabilizzino, sembra che già da questo fine settimana ci siano proiezioni confortanti per gli amanti del caldo e delle belle giornate. Già da venerdì dovrebbe esserci un aumento delle temperature minime e massime. Non tanto quest’ultime, che aumenteranno di uno o due gradi, arrivando comunque a toccare i 25°, quanto le minime, che potrebbero aumentare addirittura di 5 gradi. Si passerebbe così da una media di 10 gradi di minima a 15. Il tutto per un week-end che potrebbe presentare 15 gradi di minima e 25 di massima e anche più.

Il picco

Ma il picco non è questa settimana, bensì lo si attende per l’inizio della prossima. Lunedì 24 maggio infatti le proiezioni danno un aumento della massima, che arriverebbe addirittura a 33 gradi! La prospettiva è probabilmente sovrastimata, ne siamo consci. Tuttavia, non è da escludere che si arriveranno a toccare almeno i 27/28 gradi e il tutto nonostante qualche possibile disagio dovuto al maltempo per l’inizio della prossima e ultima settimana di maggio.

Da questo punto di vista le giornate dovrebbero tendere a una maggiore stabilizzazione, con fenomeni di maltempo rari e con temperature che resteranno abbastanza fisse tra i 12-15 e i 25-26 gradi. Infatti, già da martedì prossimo sono previste temperature tra 16 e 26 gradi. Dunque, un possibile anticipo d’estate a un mese esatto dal suo arrivo ufficiale, nella speranza che le proiezioni non vengano smentite.