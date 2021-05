Buone notizie per il Lazio che vede un netto miglioramento della situazione epidemiologica. Possibile zona bianca a metà giugno.

Lazio verso la zona bianca

Valori in netto calo nel Lazio. A confermarlo è l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, il quale ha sottolineato come l’incidenza su ogni 100.000 abitanti si sta attestando intorno ai 50 casi e, se si manterranno questi valori, si potrà passare alla zona bianca verso la metà del mese di giugno.

Importanti passi in avanti anche per la campagna vaccinale. Oltre la possibilità di prenotarsi con l’app Ufirst, per gli open day over 18, ad oggi sono state inoculate 3.334.549 dosi, oltre il 47 per cento della popolazione adulta ha avuto già la prima, il 22 per cento anche la seconda. Proprio per questo, qualora il trend continuasse con questi numeri, entro il 2 giugno, un adulto su due nel Lazio avrà avuto la prima dose.

Aperte le prenotazioni sull’App Ufirst per open day Astrazeneca dai 18 anni in su

Sono aperte le prenotazioni con ticket virtuale sulla App Ufirst per l’Open Week Astrazeneca Festa della Repubblica dai 18 anni in su, che avrà luogo da mercoledì 2 giugno a domenica 6 giugno in 50 hub vaccinali di tutta la regione. Chi si prenota dovrà presentarsi nel luogo e nell’orario prescelto munito di ticket virtuale e tessera sanitaria”.

Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio