Una persona che, nel tempo, ha scelto di appoggiare una causa importantissima: quella della tutela per i disabili. È morto Mario Vattiato, residente a Fonte Nuova.

Il Movimento Italiano Disabili piange Mario Vattiato di Fonte Nuova

Un impegno costante per chiedere a gran voce maggiore tutela per le persone in difficoltà. Nella giornata di ieri è morto Mario Vattiato, esponente del “Movimento Italiano Disabili”. Tante le “battaglie” portate avanti da Vattiato, tra queste c’era l’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche e dei sostegni alle famiglie in difficoltà.

Le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione.