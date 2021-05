Acea comunica che, per consentire il completamento delle opere su via delle Molette nel tratto compreso tra i civici 146 e 216, martedì 1 giugno sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Potranno verificarsi abbassamenti di pressione o mancanze d’acqua sui territori dei comuni di Mentana e Fonte Nuova, in particolare presso: