Paura nella notte a Castel Gandolfo: ladri fanno esplodere un bancomat

Un boato fortissimo ha svegliato i residenti del centro cittadino di Castel Gandolfo. È successo intorno alle 4 del mattino, dove alcuni ladri hanno fatto esplodere un bancomat.

Castel Gandolfo: ladri fanno esplodere un bancomat

Il bancomat in questione è quello situato in via Spiaggia del Lago, a Castel Gandolfo. Come riportato da alcune informazioni, intorno alle ore 4:00 di stanotte, 30 maggio 2021, alcuni ladri hanno preso d’assalto il bancomat della BCC facendolo saltare in aria.

Secondo gli inquirenti la sostanza utilizzata potrebbe essere stata l’acetilene, procurando un’esplosione da gas. Le Forze dell’Ordine hanno subito preso in esamine le telecamere di videosorveglianza situate nei pressi del bancomat.