Tanta paura per un cucciolo di cane meticcio caduto in un dirupo. L’intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Castel Gandolfo.

Castel Gandolfo, cane cade in un dirupo: l’intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella giornata di ieri, 22 maggio 2021, alle ore 17 in via Pio IX nel comune di Castel Gandolfo per recuperare un cucciolo di cane meticcio, caduto in un dirupo profondo circa 40 metri.

Intervenute sul posto la squadra vvf di Nemi(32/A) e il personale del nucleo Saf.