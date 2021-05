Anagni, diverse persone nei guai per vari reati: ecco i dettagli

Ad Anagni è stato deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 31enne, censito per ripetute violazioni al CDS, il quale sottoposto a perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito, sottoposto a sequestro;

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone, quali assuntori di sostanze stupefacenti :

un 25enne che sottoposto a perquisizione veicolare e personale veniva trovato in possesso di 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

un 29enne, già censito per reati in materia di stupefacenti, il quale sottoposto a perquisizione veicolare e personale veniva trovato in possesso di 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Sono state sanzionate amministrativamente 3 persone del posto, le quali sono state controllate a bordo della propria autovettura oltre il previsto orario delle 23.00, e quindi contravvenendo alle norme in materia di emergenza epidemiologica.

