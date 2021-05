Ieri avevamo anticipato dell’ipotesi vaccino per tutti, in tutta Italia. A prescindere dalla fascia d’età, sarà dunque possibile prenotarsi e ricevere la propria dose anti-Covid.

Vaccini per tutti dal 3 giugno in tutta Italia?

In attesa dell’ok dell’Aifa per gli adolescenti (fascia 12-15), che dovrebbe comunque arrivare entro lunedì, non sarà più il 10 giugno la data ipotizzata ma il 3 giugno. Dunque, dal 3 giugno la prenotazione per i vaccini anti-Covid sarà aperta a tutte le fasce d’età, a partire dai 16 anni in su (e forse anche dai 12, non appena ci sarà l’ok dell’Aifa).

Questo è quanto dovrebbe annunciare una circolare della struttura Commissariale per l’Emergenza di Francesco Figliuolo, di cui si attende la diffusione e poi l’ufficializzazione. Seguiranno dunque aggiornamenti in merito non appena ci sarà l’ufficialità.