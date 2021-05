Si attende ancora l’ufficialità, ma al momento la data del 10 giugno 2021 è quella cruciale. Entro questo giorno dovrebbe arrivare l’ok, tramite una circolare, del Commissario Figliuolo.

Vaccino Covid per tutti dal 10 giugno?

Una volta che sarà dato il via libera, scomparirà la possibilità di prenotarsi tramite età, mentre potranno inoltrare la richiesta tutti, anche gli under 40. Si attende ancora qualche tempo, soprattutto per scovare gli over 60 che per motivi vari ancora non hanno scelto (o potuto) vaccinarsi.

Una buona notizia per chi vuole viaggiare e passare una estate senza restrizioni, ma anche e soprattutto per i tanti under 40 che attendono con ansia che arrivi il loro momento per il vaccino anti covid. Si attende anche il via libera da parte dell’EMA per la vaccinazione alla fascia d’età 12-15. Insomma, dopo tanto buio, sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel.