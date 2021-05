Rivoluzione Don Matteo: Raoul Bova sostituirà Terence Hill

Rivoluzione nel cast di Don Matteo, la famosa fiction di Rai 1. Terence Hill sarà sostituito da un nome d’eccezione: si tratta di Raoul Bova.

Raoul Bova nei panni di Don Matteo: non sarà l’unica novità nel cast

Grandi novità per i fan di Don Matteo, la serie cult di Rai 1 che ormai è arrivata alla tredicesima stagione. Difatti, dopo Terence Hill, ci sarà nel cast Raoul Bova che prenderà il posto proprio dell’attore italiano.

Bova, reduce dalla fiction Buongiorno mamma trasmessa su Rai 1, è pronto per questa nuova avventura anche se, sostituire un attore del calibro di Terence Hill, non sarà sicuramente facile. Non sarà solo questa la novità: difatti è previsto il ritorno in pianta stabile di Flavio Insinna, attore romano classe 1965. Una storia d’amore che sembrava giunta ai titoli di coda e invece è tornata più iva che mai.

Un Don Matteo totalmente modificato, insomma, che dimenticherà la veste tradizionalista e sposerà quella del sex symbol.