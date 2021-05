Roma: addio a Isabella De Bernardi, la mitica Fiorenza di “Un sacco bello”

Addio a Isabella de Bernardi, attrice e pubblicitaria, nota per aver interpretato Fiorenza, la fidanzata hippy di Carlo Verdone nel film “Un sacco bello”.

È morta Isabella De Bernardi: aveva un male incurabile

Aveva 58 anni e viveva a Roma. È morta nella giornata di oggi, mercoledì 26 maggio 2021, Isabella De Bernardi, attrice e pubblicitaria, famosa per aver recitato in un noto film di Carlo Verdone: Un Sacco Bello del 1980.

L’attrice ha recitato anche in altri film del noto attore romano: Borotalco (1982) e Il bambino e il poliziotto (1989). Ha lavorato anche con Alberto Sordi ne Il Marchese del Grillo (1981) e Io so che tu sai che io so (1982).

Celebre però la sua scena nei panni di Fiorenza, la ragazza di Ruggero che rincontra il padre dopo averlo perso di vista per tanto tempo. Nell’ultimo periodo era diventata la direttrice artistica dell’agenzia Young & Rubicam e art director.

Ecco la scena del film: