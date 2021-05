Ariccia. Incidente in Via Nettunense: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 9.35 circa è stata inviata l’APS 15A del distaccamento di Marino, in Via Nettunense, nel Comune di Ariccia per incidente stradale senza feriti.

Ariccia, incidente in via Nettunense

La squadra VVF sta provvedendo alla rimozione e messa in sicurezza di un carico di circa 10 tonnellate uscito dalla sede di ancoraggio di un bilico invadendo ed ostruendo l’intera carreggiata.

Potrebbero seguire aggiornamenti.