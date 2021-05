A1, Pontecorvo-Cassino: auto in panne travolta. 25enne salvo per miracolo

Una tragedia sfiorata lunga l’A1. Un 25enne, con la macchina in panne, è riuscito a scendere in tempo prima che un Suv travolgesse il suo veicolo.

Salvo per miracolo un 25enne di Cassino

È successo tutto sull’A1, tra i caselli di Cassino e Pontecorvo. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un 25enne residente a Cassino si è fermato lungo la corsia visto che la sua macchina (una Fiat Panda) è rimasta in panne.

Sceso, è riuscito a schivare per miracolo un Suv che ha travolto la sua auto accartocciandola. Fortunatamente, anche l’autista del Suv, è rimasto ferito in maniera non grave.

Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.