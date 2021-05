Pontecorvo. Incidente in località Sant’Oliva: elitrasportato un 59enne

Nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio 2021, si è verificato un incidente in località Sant’Oliva, a Pontecorvo. Intervuta sul posto anche un’eliambulanza per soccorrere un uomo di 59 anni.

Incidente a Pontecorvo

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che un uomo di 59 anni abbia perso il controllo del suo scooter, finendo rovinosamente sull’asfalto.

L’uomo non sembrerebbe essere in pericolo di vita anche se è stato elitrasportato per ulteriori accertamenti, a causa di un sospetto trauma cranico e delle ferite riportate.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio