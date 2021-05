Aquino. Arrestato un pusher 35enne di Piedimonte San Germano

Ad Aquino, i militari della locale Stazione, nel corso di servizio finalizzato anche al contrasto dei reati in materia di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 35enne di Piedimonte San Germano, già censito per reati specifici.

Aquino, arrestato pusher 35enne

Lo stesso, controllato mentre si trovava in compagnia di un 33enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio, la persona e violazione delle leggi sugli stupefacenti, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di “cocaina”.

Nel corso della successiva perquisizione estesa al proprio domicilio sono stati rinvenuti n.2 involucri contenenti rispettivamente grammi 9 di “hashish” e grammi 3 circa di “cocaina”, nonché materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

Espletate le formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre il 33enne trovato in sua compagnia è stato segnalato quale assuntore alla competente Autorità Amministrativa.