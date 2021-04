Ad Aquino, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per “omessa custodia/denuncia e detenzione abusiva di armi” un 75enne ed il figlio, 44enne, entrambi domiciliati in quel centro.

I dettagli

I militari operanti, intervenuti a seguito di dissidi familiari hanno eseguito dei controlli accertando che il 75enne, sebbene titolare di nulla osta per la detenzione di armi, aveva omesso di denunciare il possesso di un fucile cal.12 e nr.20 cartucce cal.7,65 relative ad una pistola di sua proprietà regolarmente denunciata. La pistola in questione, completa di caricatore con n.8 colpi, è stata rinvenuta all’interno della camera da letto di un appartamento attiguo occupato dal figlio 44enne, illegalmente detenuta dallo stesso senza adottare le necessarie misure per la detenzione.

Espletate le formalità di rito armi e munizioni sono state sottoposte a sequestro