Roma. Posti di controllo e 53 persone identificate dalla Polizia di Stato nel corso di controlli antidroga a Valle Martella: arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un minorenne.

I fatti

Servizi di controllo ad Alto impatto finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Valle Martella Zagarolo e al centro di Frascati per la movida, sono stati svolti dagli agenti del commissariato Frascati diretto da Alison Arcoraci in collaborazione con la Sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto e una Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel corso del servizio, gli agenti, hanno notato un giovane entrare in un terreno incolto a Valle Martella e tornare subito dopo in strada, dove ad attenderlo c’era una macchina. Accortosi sia il giovane che il conducente dell’autovettura della presenza dei poliziotti, il ragazzo è scappato a piedi, gettando in terra 2 involucri e la macchina si è allontanata velocemente.

Bloccato e recuperate le due dosi di cocaina, gettate dal ragazzo, i poliziotti sono entrati all’interno del campo dove in un contenitore grigio di plastica hanno trovato 15,95 gr. di cocaina, suddivisi in dosi già pronte per la vendita.

All’interno della tasca dei pantaloni, il ragazzo, minore di età, è stato trovato in possesso di 1.000 euro in contanti.

Così come disposto dal Magistrato di turno del Tribunale per i minorenni, il giovane è stato accompagnato presso il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio.