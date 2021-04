Si è costituita l’Associazione socio culturale Antica Gabi, operante sull’intero territorio del comune di Zagarolo, con sede a Valle Martella in via Sassobello 12, e a Zagarolo centro, in corso Vittorio Emanuele 106. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutto il tessuto sociale, in particolar modo le zone maggiormente periferiche rispetto al centro.

L’Associazione socio culturale Antica Gabi

Ripartire dalle origini con un progetto culturale, interagire e comunicare con il territorio, riscoprire valori e tradizioni, sono le motivazioni che hanno spinto il nostro gruppo di amici, senza alcun finanziamento pubblico, a creare un’Associazione socio culturale denominata Antica Gabi, no profit e basata sul volontariato.

L’associazione svolgerà attività nei settori del sociale, della solidarietà, della cultura, dell’ambiente, della didattica, dell’informatica, dell’arte, del tempo libero, del turismo, dell’enogastronomia, dei servizi al cittadino, il tutto senza finalità di lucro.