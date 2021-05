Lanuvio, paura al centro storico: sciame d’api sul muro di un’abitazione

Uno sciame di Api si è formato sul muro di un’abitazione nel Centro di Lanuvio. Allertata la Polizia Locale, sul posto è intervenuto per il recupero Marco Leva, un apicoltore locale.

Di Pietro( Ass. all’Ambiente): Lanuvio “Comune Amico delle Api” promuove lo sviluppo delle attività apistiche e sostiene l’utilizzo di metodi di diserbo ecologici

“Il fatto, in modo singolare, sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Lanuvio Mario Di Pietro, si è verificato nel corso della settimana in cui è stata celebrata la Giornata internazionale delle Api. Mi fa piacere – continua Di Pietro-sottolineare come Lanuvio, in qualità di ” Comune amico delle Api” promuova lo sviluppo delle attività apistiche sul territorio e sostenga l’utilizzo di metodi di diserbo ecologici.

Siamo al lavoro per realizzare progetti che hanno come obiettivo la salvaguardia della biodiversità e la sicurezza alimentare. L’impollinazione è infatti uno dei servizi ecosistemici più importanti forniti dalla natura per il benessere umano e per la nostra economia”.